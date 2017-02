Aktien Schweiz Schluss: Knappes Minus nach impulsarmen Geschäft

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag in einem impulsarmen Geschäft leicht nachgegeben. Nach wenig inspirierenden Vorgaben aus Übersee und einem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das insgesamt keine neuen Erkenntnisse brachte, war der Leitindex SMI zunächst kaum verändert gestartet. Und auch während des Handels blieb frischer Wind aus. An der Wall Street wurden zwar neue Rekordmarken erreicht, Impulse für den hiesigen Handel brachte dies gleichwohl nicht. Hierzulande standen nach Jahreszahlen Swiss Re im Fokus.