Aktien Schweiz Schluss: Knappes Minus trotz Brexit-Sorgen - US-Inflation stützt

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag knapp im Minus geschlossen. Geprägt war das Handelsgeschehen von der anstehenden Brexit-Abstimmung in London, wobei am Abend noch die US-Inflationsdaten für positive Impulse sorgten. Am Abend stimmen die Parlamentarier in London ein zweites Mal über den Scheidungsvertrag ab. Doch Regierungschefin Theresa May droht eine Niederlage. Zahlreiche Parlamentarier kritisierten das nachgebesserte Abkommen.