Aktien Schweiz Schluss: Konjunktursorgen nehmen zu

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag klar tiefer beendet. Insgesamt gab der SMI in der zu Ende gegangenen Woche 1,5 Prozent ab - nach den sehr starken Vorwochen. Neuste Daten vom US-Arbeitsmarkt bestätigten die Anleger in ihren Konjunktursorgen: In der US-Wirtschaft entstanden im Februar kaum noch zusätzliche Arbeitsplätze, deutlich weniger als von Analysten erwartet. Noch schwächer war der Beschäftigungsaufbau zuletzt im September 2017, wie aus dem monatlichen Job Report der US-Regierung hervorging.