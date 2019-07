Aktien Schweiz Schluss: Kursgewinne - Quartalszahlen machen Anleger mutig

Unerwartet gute Unternehmensergebnisse aus dem In- und Ausland haben die Anleger an der Schweizer Börse am Dienstag zu Käufen ermuntert und für Kursgewinne auf breiter Front gesorgt. Rückenwind kam zudem von der Hoffnung auf eine generöse Lockerung der Geldpolitik durch Europäische Zentralbank (EZB) am kommenden Donnerstag. Nach einem freundlichen Start arbeitete sich der Leitindex SMI nach oben, prallte aber letztlich wieder an der Marke von 10'000 Punkten ab. Mit Erleichterung nahmen Investoren zudem die Einigung auf ein Haushaltspaket in den USA auf.