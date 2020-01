Aktien Schweiz Schluss: Leicht fester nach richtungslosem Handelstag

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem richtungslosen Handelstag leicht im Plus geschlossen. Nachdem sich mit der Unterzeichnung eines Teilabkommen der Staub in dem seit über 18 Monate dauernden Handelsstreit zwischen den USA und China gelegt habe, habe etwas Ratlosigkeit im Handel geherrscht, meinte ein Marktbeobachter.