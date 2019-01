Aktien Schweiz Schluss: Leicht im Minus - Big Pharma belastet

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht im Minus geschlossen. Der Leitindex SMI hatte allerdings am Nachmittags vorübergehend deutlich stärker im roten Bereich notiert und war dabei zeitweise auch unter die Marke von 8'900 Punkten gefallen. Den Ausschlag dafür hatte der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) mit negativen Äusserungen zur Wirtschaftsentwicklung in der Eurozone gegeben.