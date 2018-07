Aktien Schweiz Schluss: Leichtes Plus am US-Nationalfeiertag

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch bei insgesamt wenig bewegtem Handel im Plus beendet. Nach dem starken Vortag hatten die wichtigsten Indizes aufgrund schwächerer Vorgaben zwar etwas tiefer eröffnet, legten danach aber etwas zu und stiessen entsprechend im Laufe des Morgens in positives Territorium vor. Aufgrund fehlender Impulse aus den USA geschah danach nicht mehr allzu viel. Vor allem die defensiven Pharmatitel waren für das leichte Plus im SMI verantwortlich.