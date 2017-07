Aktien Schweiz Schluss: Mehrheitlich Verluste - Novartis und K+N nach Zahlen top

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag auf breiter Front nachgegeben. Dass der SMI nicht tiefer ins Minus abrutschte, verdankte er den nach Zahlen gesuchten Novartis. Aber auch diese hielten ihre frühen Gewinne bis zum Schluss nur teilweise, was zu einer sinkenden Tendenz des Gesamtmarktes ab Mittag führte. Dieser Effekt wurde noch durch schwache Zahlen von Goldman Sachs verstärkt, was insbesondere die CS-Aktien in Mitleidenschaft zog. Insgesamt sei die Stimmung nach der starken Vorwoche wieder etwas auf die vorsichtigere Seite gekippt, hiess es in Marktkreisen. Dazu passte auch die negative Eröffnung an der Wallstreet.