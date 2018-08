Aktien Schweiz Schluss: Minimale Gewinne - Seitwärtstendenz hält an

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag ganz knapp im positiven Terrain geschlossen. Nach einem freundlichen Start fiel der Leitindex SMI bald wieder in den Bereich des Vortagesschlusses zurück, wo er bis auf ein kleines Zwischentief am Nachmittag verharrte und damit die Seitwärtstendenz des Vortages fortsetzte. Kurstreibende Nachrichten seien derzeit Mangelware, auch nach einer Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell, hiess es in Marktkreisen. Entsprechend sei das Geschäft in sehr ruhigen Bahnen verlaufen.