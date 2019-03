Aktien Schweiz Schluss: Nullsummenspiel - UBS und Defensive belasten

Die Schweizer Börse ist am Freitag kaum vom Fleck gekommen. Die Indizes manövrierten in einem relativ engen Handelsband und beendeten den Tag unverändert. Der grosse Verfallstermin sorgte laut Händlern zwar für Umsatz am Markt, aber kaum für Bewegung. In einem an sich freundlichen Klima wurde dem hiesigen Börsenplatz das starke Gewicht defensiver Papiere zum Hindernis. Diese waren eher weniger gefragt. Zudem belasten die Aktien der UBS.