Aktien Schweiz Schluss: Pharmawerte setzen den SMI unter Druck

Die Schweizer Börse hat am Mittwoch tiefer geschlossen. Im Vorfeld des am Wochenende stattfindenden G20-Gipfels hat sich unter den Anlegern Verunsicherung breit gemacht. Zudem belastete eine Tweet-Meldung des US-Präsidenten Donald Trump zu den Medikamentenpreise in seinem Land den Pharmasektor, was den Leitindex SMI unter Druck setzte. Gedämpfte Zinsspekulationen sowie die Spannungen zwischen den USA und dem Iran luden ebenfalls nicht zu Aktienkäufen ein.