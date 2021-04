Aktien Schweiz Schluss: Schwächer - Fulminanter Start für Polypeptide

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag trotz erfreulicher Unternehmensergebnisse und Konjunkturdaten aus dem In- und Ausland schwächer geschlossen. Nachdem zunächst gute Zahlen der Blue Chips den Markt noch gestützt hätten, sei es im Verlauf vermehrt zu Gewinnmitnahmen gekommen, hiess es am Markt. "Wir befinden uns noch immer in einer Konsolidierungsphase", sagte ein Händler.