Aktien Schweiz Schluss: Schwächer vor Fed-Protokoll - Novartis drückt SMI

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch Terrain eingebüsst. Gewinnmitnahmen in den schwergewichtigen Novartis-Aktien und Konjunktursorgen trübten laut Händlern die Stimmung. Zudem hätten sich die Anleger vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Abend zurückgehalten. Nach dem Vortagesanstieg auf ein Allzeithoch könne eine Atempause nicht schaden, hiess es weiter.