Aktien Schweiz Schluss: SMI dank Nestlé im Plus

Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenschluss nochmals zugelegt. Nach einem verhaltenen Handelsstart stiegen die Kurse deutlich an, so dass der SMI im Tagesverlauf wieder ein neues Rekordniveau erreichte. Die höheren Kurse wurden am Freitag im Handel vor allem mit Deckungskäufen in Aktien, die zuletzt überdurchschnittlich gelitten hatten, begründet. Insgesamt sei das Geschehen aber ausser bei einigen Spezialsituationen eher ruhig gewesen. Auch diverse Makrodaten aus den USA vermochten keine grösseren Bewegungen auszulösen.