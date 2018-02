Aktien Schweiz Schluss: SMI erholt sich deutlich - Handel bleibt nervös

Die Schweizer Börse hat den Mittwochshandel mit klaren Kursgewinnen beschlossen. Nach Verlusten am Vortag hellte sich die Stimmung unter den Anlegern somit wieder auf. Dabei war das Geschäft aber erneut von einer erhöhten Nervosität geprägt. So gab der SMI am Nachmittag die deutlichen Gewinne des Vormittags kurzzeitig komplett ab und notierte gar im Minus, erholte sich danach jedoch sofort wieder und kletterte auf ein neues Tageshoch. Hintergrund des kurzzeitigen Tauchers waren Inflationsdaten aus den USA. So war der Preisauftrieb dort stärker ausgefallen als erwartet wurde, was die Anleger auf dem falschen Fuss erwischte.