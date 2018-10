Aktien Schweiz Schluss: SMI erholt sich im Tagesverlauf von seinen Verlusten

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Dienstagshandel praktisch unverändert beendet. Dabei gelang es dem SMI sich bis zum Handelsschluss wieder von seinen deutlichen Verlusten am frühen Nachmittag zu erholen. Die dabei unterschrittene Marke von 8'900 Punkten distanzierte der Leitindex um gut 60 Zähler. In Händlerkreisen war von einem technisch geprägten Geschäft die Rede. Die Investoren hätten sich eher zurückgehalten. Ein Belastungsfaktor sei jedoch erneut die politische Unsicherheit in Italien gewesen, kombiniert mit der generellen Situation an den Anleihenmärkten.