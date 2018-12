Aktien Schweiz Schluss: SMI erneut im Minus - weiter volatil

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Dienstagshandel mit einem erneuten Minus beschlossen. Der Leitindex SMI war nach den deutlichen Abgaben an der Wall Street am Montag am Morgen mit klaren Abgaben gestartet, konnte sich dann aber spürbar erholen. Zeitweise drehte er sogar ins Plus. Am Nachmittag fiel die Erholung im US-Handel jedoch klar schwächer aus als zunächst erwartet und die Indizes drehten wieder deutlich nach unten.