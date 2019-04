Aktien Schweiz Schluss: SMI erzielt erneut deutliches Plus - Panalpina top

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag mit deutlichen Gewinnen beendet. Der Leitindex SMI übersprang dabei bereits im frühen Handel die Marke von 9'500-Punkten und legte am späteren Nachmittag mit einer festen Eröffnung an der US-Börse gar nochmals etwas an Dynamik zu. Einem noch deutlicheren Plus waren allerdings die defensiven Schwergewichte im Wege: sie hinkten dem Markt klar hinterher. Im Fokus standen derweil die Papiere von Panalpina. Der Schweizer Transportlogistiker soll von der dänischen DSV-Gruppe übernommen werden.