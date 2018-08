Aktien Schweiz Schluss: SMI etwas tiefer - Bâloise unter Druck

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag mit leichten Abgaben geschlossen. Der Leitindex SMI drehte nach einem gehaltenen Auftakt zunächst schnell in Minus und unter die 9'100 Punkte-Marke. Nach einer Schwächephase über den Mittag konnte er sich dann wieder etwas erholen. Die positive Stimmung nach dem Abschluss eines provisorischen Handelsabkommens zwischen den USA und Mexiko hielt zumindest hierzulande nicht lange an. Mit dem langsamen Auslaufen der Berichtssaison fehlten dem hiesigen Markt ausserdem Impulse.