Aktien Schweiz Schluss: SMI etwas tiefer - Roche, Swiss Re nach Zahlen schwach

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag mit moderaten Verlusten beendet. Bis am Nachmittag hatte sich der SMI als wichtigstes Schweizer Aktienbarometer mehr oder weniger auf dem Stand vom Vorabend gehalten, nach Eröffnung der US-Börsen ging es dann aber noch etwas hinunter. Allzu viel hinein interpretieren wollten Börsianer in diese Bewegung allerdings nicht. Nach den starken Avancen in den letzten Wochen seien ein paar Gewinnmitnahmen nicht allzu überraschend, hiess es.