Aktien Schweiz Schluss: SMI fällt mit Corona-Sorgen zurück

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch mit neu aufkommenden Corona-Sorgen nachgegeben. Nachdem Mahner in den vergangenen Wochen vergeblich auf die längst nicht ausgestandenen Folgen der Coronakrise hingewiesen hatten, bekamen die Anleger doch noch kalte Füsse. Insbesondere die Angst vor einer zweiten Corona-Welle belastete die Börsen weltweit. Vor diesem Hintergrund hätten Anleger insbesondere in Zyklikern und Finanzaktien zuletzt aufgebaute Gewinne ins Trockene gebracht, hiess im Markt.