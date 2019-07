Aktien Schweiz Schluss: SMI fällt nach US-Jobdaten unter 10'000 Punkte

Der Schweizer Aktienmarkt ist zum Wochenschluss unter die Räder gekommen. Nachdem der SMI bis dato alle Handelstage der Woche mit einem Plus abschloss oder das hohe Niveau zumindest halten konnte, gab er am Freitag deutlich ab. Am Dienstag hatte der Schweizer Leitindex noch erstmals über 10'000 Punkten geschlossen. Der am Freitagnachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht dämpfte allerdings die Zinssenkungsfantasien, und setzte damit den Markt unter Druck. Der höher als erwartet ausgefallene Stellenzuwachs wurde sohingehend interpretiert, dass die Notenbank nun noch etwas zuwarten könnte mit einer Zinssenkung.