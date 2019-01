Aktien Schweiz Schluss: SMI folgt Wall Street ins Minus - UBS im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Nach einem zumindest leicht positiven Start in den Handelstag rutschte der SMI am Nachmittag klar ins Minus. Der Schweizer Leitindex konnte sich dem Sog der US-Börsen nicht verschliessen, die nach einer Feiertagspause mit Verlusten in den Handel gestartet waren. Marktexperten sprachen von einer "immensen Gefahr eines Richtungswechsels" an der Wall Street. Das Marktumfeld sei gegenwärtig "extrem überhitzt" und der Dow habe kurzfristig das Ziel seines Rallyes erreicht.