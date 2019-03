Aktien Schweiz Schluss: SMI geht kaum verändert aus dem Handel

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag kaum verändert abgeschlossen, nachdem er über weite Strecken schwächer tendiert hatte. Während auf der einen Seite die Sorgen um das Wachstum in China auf die Kurse drückten, erhielten die Finanzmärkte am Nachmittag von besser als erwartet ausgefallenen US-Wirtschaftsdaten etwas Rückenwind. Unterstützung bekam der Leitindex SMI dabei von den defensiv ausgerichteten Schwergewichten, die das Börsenbarometer zurück an die Marke von 9'400 Punkten heranführten.