Aktien Schweiz Schluss: SMI gerät mit Coronavirussorgen erneut unter Druck

Nach der kräftigen Erholung der vergangenen Tage haben am Donnerstag die Sorgen wegen des Coronavirus die Börsen weltweit wieder eingeholt. Am Schweizer Aktienmarkt standen die Ampeln zwar zu Handelsstart noch auf Grün, jedoch kamen die Kurse in der Folge stark ins Rutschen. Gegenwind kam aus Übersee auf, wo der Handel an der Wall Street klar tiefer eröffnete. Auch in den USA ist das Coronavirus angekommen.