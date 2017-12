Aktien Schweiz Schluss: SMI gibt nach - Verschnaufpause nach gutem Wochenauftakt

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem guten Wochenauftakt vorerst eine Verschnaufpause eingelegt. Nachdem der Leitindex SMI am Montag mit der Unterstützung von Finanzaktien und Zyklikern bis auf 9'384 Punkte auf einen neuen Jahreshöchststand geklettert war, rutschte er am Dienstag unter die Marke von 9'300 Stellen ab. Die freundliche Börsenstimmung sei einer gewissen Vorsicht gewichen, meinten Händler. Besonders grossen Druck übte dabei das Schwergewicht Novartis aus, während die Avancen bei Nestlé die Abwärtsbewegung einzugrenzen vermochte.