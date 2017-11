Aktien Schweiz Schluss: SMI gleicht Vortagsverluste aus - Nestlé als Überflieger

Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag von seinem schlechten Wochenbeginn wieder erholt. Nach einem dynamischen Start in den Handelstag konnten die Dividendenpapiere bis Börsenschluss ihre Kursgewinne halten. Angetrieben wurden sie unter anderem von guten Konjunkturdaten. In den USA stieg die Konsumentenstimmung auf ihren höchsten Stand seit 17 Jahren und in Europa hob die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ihre Wachstumsprognosen für den Euroraum an. Ausserdem verbuchte der "Cyber Monday" laut Marktforschern Rekordumsätze.