Aktien Schweiz Schluss: SMI im Minus - Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid

Der Schweizer Aktienmarkt hat zur Wochenmitte Einbussen hinnehmen müssen. Nachdem der Leitindex SMI erst am Dienstag eine weitere Jahresbestmarke erreicht hatte, ging es am Mittwoch wieder abwärts. Der SMI war bereits am Morgen mit Abgaben gestartet und baute die Verluste bis Handelsschluss aus. Insbesondere schwächere Finanzwerte und einige Zykliker belasteten.