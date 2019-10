Aktien Schweiz Schluss: SMI im Plus - klar über 10'000 Punkten

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag an die freundliche Entwicklung der Vortage angeschlossen und zugelegt. Der Leitindex SMI schloss nur rund 90 Punkte unter dem Allzeithoch von Anfang September. Nach einem freundlichen Start reduzierten sich die Gewinne über den Mittag zunächst, bevor die Kurse mit der Eröffnung an der Wall Street wieder anzogen. Kräftigen Rückenwind gaben dann Meldungen zu Fortschritten zu einer Brexit-Einigung zwischen der britischen Regierung und der EU.