Aktien Schweiz Schluss: SMI kann nicht alle Gewinne ins Ziel retten

Die Hoffnung auf eine politische Entspannung hat die Anleger an der Schweizer Börse am Mittwoch in Kauflaune versetzt. Die deutlichen Gewinne im Leitindex SMI bröckelten bis am Nachmittag allerdings teilweise ab. Börsianer machten hierfür fehlende Anschlusskäufe verantwortlich. Die Euphorie im frühen Handel sei wohl etwas gar stark ausgefallen, hiess es. Vor allem die Entwicklung in Hongkong hatte die Anleger in Asien und Europa wieder risikofreudiger agieren lassen. Regierungschefin Carrie Lam zog am Mittwoch das hochumstrittene Gesetz für Auslieferungen nach China zurück.