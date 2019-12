Aktien Schweiz Schluss: SMI legt Verschnaufpause nach Rekordlauf ein

Nach dem Rekordlauf zu Wochenbeginn hat der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag eine Verschnaufpause eingelegt und kaum verändert geschlossen. Etwas belastet wurde die Stimmung durch neue Ängste vor einem "harten Brexit". Der britische Premier Boris Johnson will laut Medienberichten eine Verlängerung der Brexit-Übergangsphase per Gesetz ausschliessen.