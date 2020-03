Aktien Schweiz Schluss: SMI macht wieder etwas Boden gut

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag wieder etwas Boden gut gemacht. Nach einem volatilen Vormittagshandel drehte der Leitindex SMI am Nachmittag wieder klar in die Pluszone. Für eine gewisse Stabilisierung an den Aktienmärkten weltweit sorgte nicht zuletzt die Ankündigungen weiterer Geldspritzen der US-Notenbank Fed für Unternehmen und eines rekordhohen Konjunkturpakets in Spanien.