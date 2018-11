Aktien Schweiz Schluss: SMI mit deutlichen Kursverlusten

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch deutlich nachgegeben. Nach einem bereits schwachen Start und einer vorübergehenden Erholung am Nachmittag fielen die Kurse gegen Handelsende auf neue Tagestiefststände zurück. Die Verhärtung der Fronten zwischen Rom und Brüssel im Streit um den italienischen Haushalt sowie schlechte Konjunkturdaten sorgte für grosse Nervosität an den Finanzmärkten. Italien weigert sich im Haushaltsstreit trotz Protesten der EU von seinen Schuldenplänen abzuweichen. In der Nacht hatte die italienische Regierung die EU-Frist verstreichen lassen. Italien steuert nun auf ein Defizitverfahren zu.