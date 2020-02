Aktien Schweiz Schluss: SMI mit freundlichem Wochenstart

Am Schweizer Aktienmarkt hat der Aufwärtsdrang zum Start der neuen Woche angehalten. Der Leitindex SMI wurde unter anderem von seinen defensiven Schwergewichten Roche und Nestlé sowie den Finanztiteln getragen. Der Blue-Chip-Index zog vorübergehend gar bis auf knapp 11'181 Punkte an und markierte damit ein neues Rekordhoch. Als Grund für den freundlichen Verlauf nannten Börsianer die jüngsten Massnahmen der chinesischen Regierung im Kampf gegen das Coronavirus. Sie hatte bereits am Wochenende eine Reduzierung der Unternehmenssteuern angekündigt, um die wirtschaftlichen Folgen zu lindern.