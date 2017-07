Aktien Schweiz Schluss: SMI mit klarem Plus zur Wochenmitte, aber unter 9'000

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch klar im Plus geschlossen. Zur guten Börsenstimmung an den Finanzmärkten trugen zum einen positive Konjunkturdaten bei. Zudem trieben überwiegend starke Unternehmenszahlen die Rekordjagd an der Wall Street weiter an, aber auch hierzulande konnten die Halbjahresergebnisse mehrheitlich überzeugen. Im Tagesverlauf schwächte sich zudem der Franken weiter ab und fiel zum Euro zeitweise gar auf den tiefsten Stand seit Februar 2016. Aktuell steht er bei knapp 1,115 CHF.