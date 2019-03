Aktien Schweiz Schluss: SMI mit trägem Start in die Woche

Nach einer ordentlichen Vorwoche hat die Schweizer Börsen den Handel am Montag mit einem kleinen Plus beendet. Der Leitindex SMI bewegte sich im Tagesverlauf in einer engen Spanne seitwärts. Das am Freitag markierte Jahreshoch von rund 9'510 Punkten lag zeitweise in Griffnähe, wurde jedoch nicht ganz erreicht. Von der Wall Street kamen am Berichtstag kaum neue Impulse. Wie Händler berichteten, warten die Anleger dort auf die geldpolitischen Entscheidungen und Aussagen der US-Notenbank Fed am Mittwoch.