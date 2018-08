Aktien Schweiz Schluss: SMI praktisch unverändert - Sonova unter Druck

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch praktisch unverändert abgeschlossen. Händler sprachen von einem insgesamt ruhigen und wenig bewegten Handel, wobei der Markt die Verluste aus der ersten Sitzungshälfte am Nachmittag mehrheitlich wieder gut gemacht habe. An den Finanzmärkten fehle es nach wie vor an kursrelevanten Impulsen, daran hätten auch Konjunkturdaten aus den USA nichts geändert.