Aktien Schweiz Schluss: SMI rückt auf die 9'000 Punkte zu

Die Schweizer Börse hat im Anschluss an die deutlichen Kursgewinnen des Vortages die Aufwärtsbewegung am Mittwoch in kleinen Schritten fortgesetzt. Der Leitindex SMI fand nach schwachem Beginn bis am Nachmittag zurück in die Spur und rückte bis auf 35 Zähler an die 9'000-Punkte-Schwelle heran. Ein Grund für den Umschwung waren die Titel des Schwergewichts Novartis, deren Kursverluste am Tag der Zahlenvorlage bis Handelsende deutlich schrumpften. Lonza gelang dies nicht. Beim Pharmazulieferer und Feinchemikalienhersteller belastete die Tatsache, dass es bereits im März zu einem Wechsel an der Konzernspitze kommt.