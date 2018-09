Aktien Schweiz Schluss: SMI rückt mithilfe der Schwergewichte vor

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag nach einer ansonsten insgesamt von Verlusten geprägten Woche mit etwas festeren Notierungen abgeschlossen. Im Umfeld anhaltender Sorgen um den Handelsstreit der USA mit China, gaben dem Leitbarometer SMI die Schwergewichte Nestlé, Novartis und insbesondere Roche guten Halt. Auf der Gegenseite fielen dagegen Bankaktien in Ungnade. Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht trieb am Nachmittag in erster Linie den Dollar in die Höhe.