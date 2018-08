Aktien Schweiz Schluss: SMI rutscht wieder unter 9'200-Punkte-Marke

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch leicht an Terrain eingebüsst. Der Leitindex SMI fiel schon mit dem Handelsstart unter die Marke von 9'200 Punkten, über die er am Vortag zum ersten Mal seit sechs Monaten geklettert war. Danach blieb er den ganzen Tag unter dieser Schwelle. Händler begründeten die Einbussen mit moderaten Gewinnmitnahmen sowie mit einer neuerlichen Eskalation im Handelsstreit.