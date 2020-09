Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst dank starker Pharmawerte fester

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag dank starker Gewinne der Pharmaschwergewichte fester geschlossen. Insgesamt zeigte sich der Markt aber uneinheitlich. Im späten Handel schmolzen die Gewinne gar noch etwas ab. Der grosse Quartalsverfall an der Terminbörse Eurex, der Hexensabbat, sorgte laut Händlern mehr für überdurchschnittliche Umsätze und weniger für grosse Kursausschläge. Händler erklärten, wegen des starken Anstiegs an privaten Tradern sei zuletzt ein sehr hohes Volumen an Optionsabsicherungen hinzugekommen. Ein Grossteil dieser Optionen sei am heutigen Handelstag ausgelaufen.