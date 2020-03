Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst deutlich höher - Finanzwerte gefragt

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag die Vortageseinbussen mehr als wettgemacht und deutlich zugelegt. Viele Investoren hätten die Effekte der fiskal- und geldpolitischen Massnahmen gegen das Coronavirus zunächst unterschätzt und daher erst mit einer gewissen Verzögerung reagiert, hiess es in Händlerkreisen. Zudem stimmten Nachrichten aus China zuversichtlich, wo sich allmählich eine Rückkehr zur Normalität in der Provinz Hubei abzeichnet. Zudem stimmte die abflachende Infizierten-Kurve in Italien die Anleger zusätzlich optimistisch.