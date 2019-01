Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst erneut im Plus - Hoffnung im Handelsstreit

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit einem deutlichen Plus aus dem Handel gegangen und hat damit an die satten Vortagesgewinne angeknüpft. Dem Leitindex SMI gelang zeitweise sogar der Sprung knapp über die 8'700-Punkte-Marke. Händler erklärten sich die bessere Stimmung mit Hoffnungen, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China zu einer Entspannung kommen wird. Positiv kamen auch Aussagen eines US-Notenbankers an, wonach Zinserhöhungen in den USA im laufenden Jahr keineswegs in Stein gemeisselt seien.