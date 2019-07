Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst erstmals über 10'000er-Marke

Die freundliche Stimmung vom Wochenstart hat sich am Schweizer Aktienmarkt am Dienstag fortgesetzt. Vor allem die festen Schwergewichte hievten den SMI über die Marke von 10'000 Punkten. Erstmals gelang es dem Leitindex auch oberhalb dieser Marke zu schliessen - obwohl am Markt Unsicherheitsfaktoren für Diskussionsstoff sorgen.