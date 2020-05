Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst fester - Defensive Werte stützen

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag erneut im Plus geschlossen. Der Leitindex SMI drehte nach einer negativen Eröffnung schnell ins Plus und konnte sich in der Folge bis zum Börsenschluss in der Gewinnzone halten. Allerdings sei der Risikoappetit wegen der Sorge um eine neue Infektionswelle gering gewesen, hiess es im Markt. Entsprechend stützten erneut die defensiven Werte.