Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst an freundlichem Montag über 12'000 Punkten

Der Schweizer Aktienmarkt hat sich zum Wochenstart sehr freundlich präsentiert. Sein bisheriges Allzeithoch vom vergangenen Mittwoch vermochte der Leitindex SMI allerdings nicht zu knacken. Die Anleger blieben im Hinblick auf die anstehenden Unternehmens- und Konjunkturzahlen noch etwas zurückhaltend, hiess es am Markt. Auch an anderen Börsen weltweit, so etwa an der Wallstreet und an der Börse in Frankfurt, war und ist der Start in die Woche noch etwas verhalten.