Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst nur wenig verändert

Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start über weite Strecken hinweg im Plus bewegt. Schliesslich schloss der Leitindex SMI knapp im negativen Bereich. An einem grundsätzlich impulsarmen Tag wurde die Stimmung etwas von Konjunktursorgen gedämpft, sagten Händler. Weder die US-Notenbank, noch die Europäische Zentralbank hatten den Markt derweil stärker beeinflussen können. Aus den USA erreichte den hiesigen Markt am Nachmittag dann die Neuigkeit, dass sich der Preisauftrieb auf Ebene der Produzenten im März leicht verstärkt hatte.