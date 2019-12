Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst vor Weihnachten fast auf Rekordhoch fester

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Tag vor Heiligabend weitere Bestmarken gesetzt. Erstmals überwand der Leitindex die Marke von 10'700 Punkten und schloss dann auch klar darüber. Ein Börsianer sprach von einem erfreulichen Weihnachtsgeschenk. Das Geschäft sei aber ruhig und ohne grössere Umsätze verlaufen. "Viele Marktteilnehmer bleiben zu Hause und schlagen eine Brücke ins neue Jahr", so der Händler. An den Weihnachtsfeiertagen bleibt die Börse geschlossen und wird erst am Freitag wieder geöffnet.