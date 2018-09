Aktien Schweiz Schluss: SMI stabil nach wichtigen Zinsentscheiden

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag auf dem Niveau des Vortages beendet. Der Leitindex SMI hatte am Morgen stabil eröffnet, im Laufe des Nachmittags dann etwas zugelegt und fast die 9'000-Punkte-Marke wieder erreicht, um dann zum Schluss doch alle Gewinne wieder preiszugeben. Das Geschehen wurde von wichtigen Notenbank-Entscheiden bestimmt. Während es bei der Bank of England und der EZB mehr auf Nuancen angekommen sei, habe der Markt bei der türkischen Notenbank um das Ergebnis gebangt, hiess es in einem Kommentar. Hätte die Zentralbank die Zinsen nur wenig oder gar nicht erhöht, hätte das der Krise in der Türkei neuen Zundern gegeben.