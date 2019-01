Aktien Schweiz Schluss: SMI tritt auf der Stelle - Ruhiger Wochenauftakt

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einer zuletzt kräftigen Erholung eine Verschnaufpause eingelegt. Der Leitindex SMI fiel allerdings nur leicht zurück und konnte die in der vergangenen Woche zurückgewonnene Marke von 9'000 Punkten verteidigen. In einem eher lustlosen Geschäft gab das sich abschwächende Wachstum in China zu reden, während die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen blieben und den europäischen Märkten keine Impulse lieferten.